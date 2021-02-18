فيلم وثائقي عن بريتني سبيرز

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تعمل نتفلكس على انتاج فيلم وثائقي خاص ببريتني سبيرز، من اخراج ايرين لي كار، التي أخرجت وأنتجت أفلاما وثائقية متعددة حول جرائم حقيقية، آخرها سلسلة How to Fix a Drug Scandal لصالح المنصة العملاقة. وفي حين قد تبدو شركة نتفلكس تحاول الاستفادة من الضجة التي أثارها الوثائقي Framing Britney Spears من انتاج نيويورك تايمز ويعرض الآن على منصة Hulu، الا أن المشروع كان قيد العمل لفترة من الوقت، وبالتأكيد حتى قبل الفيلم الوثائقي الذي طرح أخيراً. كما وتجدر الاشارة الى أنه من غير الواضح بالضبط ما الذي سيركز عليه فيلم سبيرز الوثائقي القادم، لكن من المتوقع للغاية أنه سيتعمق في المعركة القانونية التي خاضتها النجمة في السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2008، كان والد سبيرز يتحكم بشكل أساسي في شؤونها المالية ومسيرتها المهنية من خلال وصاية عينها القاضي.

