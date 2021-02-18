«كف ودفوف».. يجمع هدى حسين مع الرومي والزعبي

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اعلنت الفنانة هدى حسين عن مسلسل «كف ودفوف» الذي سوف يجمعها مجددا مع كل من المؤلف حمد الرومي والمخرج منير الزعبي والذي سيعرض خلال شهر رمضان حسبما هو مقرر كما اعلنت ايضا انه سيكون هناك كوكبة من نجوم الخليج ومنهم شيماء علي وهبة الدري ولولوة الملا وروان المهدي واحمد شعيب ومنيرة محمد ومجموعة اخرى ايضا من الفنانين ومن المؤكد حسبما اعلن انه سيتم التصوير في مملكة البحرين وهذا العمل يجمع كلا من المؤلف حمد الرومي والمخرج منير الزعبي مع هدى حسين بعد ان شاركوا في مسلسل «اقبال يوم اقبلت» ومن خلال هذا التعاون الجديد سيعتبر عودة بين الثلاثي الرائع وان الجمهور سيكون على موعد مع عمل راق وبنظرة اخراجية مميزة.

ويأتي هذا العمل ضمن انتاجات شركة ايغل فيلمز للمنتج جمال سنان الذي اكد ان العمل سيكون له بصمة في الاعمال الخليجية كونه عملاً ضخماً تجري له الاستعدادات على قدم وساق وياتي مسلسل «كف ودفوف» ضمن العديد من المشاريع التي قامت بها الشركة سواء الاعمال الدرامية العربية والخليجية.

كما ياتي هذا العمل بعد ان قامت هدى حسين بتصوير مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي اخرجته هيا عبدالسلام ومن تأليف منى النوفلي وهو عمل اجتماعي درامي يحكي قصة امرأة تخرج حية من حادث حريق مروع يطول منزلها ويخلص على عائلتها كاملة، لتبدأ أحداث العمل التي تقلب حياة البطلة رأسا على عقب، فتدخل في صراعات وتعيش أحداثا مشوقة تربطها بمن حولها وسط أحكامهم واتهاماتهم ويلعب البطولة الى جانب هدى حسين، مجموعة من نجوم الخليج منهم: لمياء طارق، محمد العلوي، جمال الردهان، فوز الشطي، سلوى الجراش، شهاب حاجية وغيرهم.

