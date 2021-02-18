وفاة أسطورة «السالسا» جوني باتشيكو في نيويورك

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توفي الموسيقي الشهير جوني باتشيكو المصنف أحد عرابي موسيقى السالسا، في نيويورك عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته.

وأسس هذا الموسيقي والمؤلف والمنتج المولود في جمهورية الدومينيكان سنة 1935، خصوصا شركة «فانيا ريكوردز» للانتاج ومجموعة «فانيا آل-ستارز» التاريخية اللتين تعاونتا مع كبار الأسماء في السالسا من أمثال سيليا كروز وهكتور لافوس وويلي كولون. وقالت كوكي باتشيكو زوجة جوني باتشيكو في بيان نشرته العائلة على حسابه الرسمي على فيسبوك «ببالغ الألم في النفس وفراغ كبير في القلب، أعلن لكم أن المايسترو جوني باتشيكو توفي اليوم بسلام. ألف شكر لصلواتكم وكل الحب الذي لطالما قدمتموه».

وكان الموسيقي أدخل الى المستشفى بصورة طارئة قبل أيام بسبب التهاب رئوي. ووصل الموسيقي المولود في 25 مارس 1935 في مدينة سانتياغو دي لوس كاباييروس في الدومينيكان، واسمه الحقيقي خوان أزارياس باتشيكو، الى نيويورك مع عائلته عندما كان طفلا.

وبعد دراسات موسيقية في مدرسة جوليارد سكول في نيويورك، بدأ مسيرته في خمسينيات القرن العشرين قبل دخوله عالم الشهرة مع أوركسترا باتشيكو اي سو تشارانغا.

