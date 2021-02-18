حمدي الميرغني في إطار كوميدي بفيلمه الجديد

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صرح حمدي الميرغني انه انجذب لفيلم «ماما حامل» بمجرد قراءة السيناريو بسبب المعالجة المكتوبة في الأحداث، لأن قصة العمل مختلفة بشكل كامل عن أي تجربة قدمها من قبل. وأشار الى أنه يجسد في الفيلم دور ابن الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد وشقيق محمد سلام ، مشيرا الى أن طبيعة الأحداث جعلته لا يتردد في الموافقة على خوض التجربة خاصة أن الفيلم يحتوي على مشاهد كوميدية تعتمد على الموقف. ووافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على سيناريو الفيلم من دون حذف أي مشهد، حيث يتواصل تصويره استعدادا لعرضه قريبا. وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بالاضافة الى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى ادارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في اطار اجتماعي كوميدي.

