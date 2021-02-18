فساتين سهرة بقصات وتطريزات ناعمة.. موضة ربيع 2021

مرأة

وضع المصممون خلاصة ابداعاتهم في فساتين السهرة التي قدموها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، اتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات والتطريزات والنقشات الناعمة بالاضافة الى توظيف الألوان الهادئة المريحة للعين بشكل رائع. فساتين سهرة للقوام الكمثري موضة الموسم: اخلقي التوازن بين القسم العلوي النحيف من قوامك والجزء السفلي الممتلئ اذا كنتِ تملكين قوام الكمثرى باعتماد الفساتين المنفوشة لتخفي منطقة الفخذين والأجناب العريضة ويفضل أن تكون مصممة بأكتاف عريضة أو أكمام منفوخة كما في الموديل الموقع من المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad.

اعتمدي أيضًا الفساتين ذي التنانير الواسعة والمطرزة بالطول لتنحفي قامتك كما في الموديل الموقع من تمبرلي لندن Temperley London.

فساتين سهرة للقصيرات موضة ربيع 2021: استعيني بالفساتين الطويلة المشقوقة على الجانب والمصممة بقبة V Neck كما في الموديل المطبع بأنماط الورود من توقيع ماركة ماركيزا Marchesa لتبدين بقامة أطول مما أنتِ عليه، سيناسبك أيضا الفستان الأخضر القصير المزود بشق أمامي من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji.

فساتين سهرة للنحيفات من مجموعات 2021: تحتاج المرأة النحيفة الى فساتين تظهرها بقامة أعرض وأكثر امتلاء لذلك لا تترددي في اختيار الفساتين الواسعة ذي الأكمام المنفوخة مثل الفستان الزهري الذي تألقت به عارضة ارديم Erdem، أيضا الفستان الليلكي القصيرة المغلف بالتطريز والريش من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland سيحقق لكِ الطلة المنشودة. فساتين سهرة تخفي البطن البارز آخر موضة: أمامك اختيارات وتصميمات كثيرة تساعدك في اخفاء بروز البطن ومنها الفساتين المزوده بقطع ملفوفه حول الخصر مثل الفستان الوردي البودر من توقيع كريستيان ديور Christian Dior.

جربي أيضًا الفساتين المزينة بتفاصيل حول البطن مثل الكشاكش الناعمة التي ميزت الفستان الوردي من توقيع جيني بيكهام Jenny Packham.

