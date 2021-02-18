مجموعة «جاسون وو» المقتبسة من الخمسينيات.. تضج بالحياة

مرأة

استلهم مصمم الأزياء التايواني الكندي جاسون وو، مجموعته للملابس الجاهزة لشتاء وخريف 2021، من محلات البقالة والورود للسوق القديم في فترة الخمسينيات، والتي كانت تضج بالحياة، مع الحفاظ على الكلاسيكية الناعمة للسيدات الأنيقات عند التسوق.

وأوضح جاسون وو أن هذا المتجر «متجر وو» يعتبره متجره الخيالي، وبالفعل شاهدنا ديكورات مميزة عندما كانت تسير العارضات، وكأنهن بالفعل في سوق حالم، يعرض منتجات متنوعة ما بين الورود، والخضراوات، والفاكهة، والمياه الغازية. والجدير بالذكر، أن المعروضات من الخضراوات والفاكهة من دار The Chef’s Warehouse، والتي سيتم التبرع بها لاحقاً الى City Harvest لاطعام المحتاجين.

شاهدنا بالعرض تصاميم مريحة وعملية، مناسبة بالفعل لفكرة الثيم التي أراد جاسون وو اعتمادها، ما بين الفساتين المنسدلة الواسعة بألوان زهرية، مع رسومات الورود، والمعاطف الطويلة بألوان فاقعة التي كانت تتألق بها سيدات الخمسينيات حتى ان كانت ذاهبة للسوق، والتصاميم الأنيقة باللون الأحمر مع تنسيق مميز لكنزات الصوف، والتنورة البليسيه التي استوحى جاسون فكرتها من زجاجات الكوكاولا بالاضافة الى وجود عارضات Plus Size، وهي الفكرة التي أصبح يتبناها الكثير من بيوت الأزياء، لتلبية احتياجات كل السيدات، كاختيار المعطف الطويل باللون الخردلي اللافت، أو الأسود المنفوخ مع حزام الخصر.

