إسرائيل: تدريبات لضرب 3 آلاف هدف في لبنان خلال 24 ساعة

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اجرى تدريبات على ضرب 3 آلاف هدف في لبنان خلال 24 ساعة. وقالت الصحيفة، ان التدريبات تشمل محاكاة للهجوم تثبت استعداد اسرائيل لشنه في حال اقتضت الحاجة.

ووفقا لمصادر اسرائيلية، فان التدريبات ليست فقط لاثبات قدرة اسرائيل الهجومية بل ايضا لاعلان ان لديها بنك اهداف تابع لحزب الله.

وأضافت ان التدريبات شملت ايضا عمليات دفاعية ضد صواريخ كروز موجهة ضد اسرائيل.

وجاءت هذه المحاكاة في اعقاب محاولة حزب الله، قبل نحو اسبوعين، اسقاط طائرة عسكرية اسرائيلية من دون طيار فوق لبنان، لكن الصاروخ فشل في ضرب الطائرة، لتواصل مهمتها الاستطلاعية، بحسب مزاعم الصحيفة.

ونقلت وكالة انباء رويترز في ذلك الوقت عن متحدث عسكري اسرائيلي قوله ان صواريخ مضادة للطائرات اطلقت على طائرة مسيرة كانت تحلق فوق جنوب لبنان لكنها لم تصب الهدف.

وخلال التدريبات الأخيرة التي امتدت لحوالي 60 ساعة، بين يومي الأحد والثلاثاء، «أثبت سلاح الجو الاسرائيلي قدرته على ضرب اهداف «عالية الدقة» متعددة خلال 24 ساعة، وفق المصادر ذاتها.

يشار الى ان هذه التدريبات شارك فيها نحو 85 في المئة من افراد سلاح الجو الاسرائيلي، هم من جميع الأفرع، بما في ذلك ضباط الذخيرة والاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة، رغم القيود التي فرضتها ازمة «كورونا».

وقال ضابط جوي كبير في جيش الاحتلال لـ«جيروزاليم بوست» ان المشاركين تدربوا على مهاجمة «كميات من الأهداف عالية الدقة بطريقة لم نقم بها من قبل» وهو «ما تسبب في اضرار جسيمة لعمليات العدو» وفق المحاكاة.

وأضاف «لقد تدربنا على الدفاع عن سماء اسرائيل ضد صواريخ كروز وتشغيل نظامنا الدفاعي (الجوي) النشط ضد الصواريخ التي يريدون استخدامها لاستهداف قواعد القوات الجوية والمناطق المكتظة بالسكان».

ورغم ان المناورة تركزت على لبنان وحزب الله، قال الضابط الذي تحدث للصحيفة ان سلاح الجو يعتبر «الشمال جبهة واحدة ويدرك ان حزب الله يعمل ايضا في سورية وأن ايران موجودة في العراق وسورية ولبنان».

