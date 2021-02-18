عملية تبادل أسرى سورية - إسرائيلية برعاية روسية

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دمشق - الوكالات: اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» امس عن وساطة روسية، لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز في عملية تبادل يتم خلالها اطلاق سراح فتاة اسرائيلية.

وقالت «سانا» انه «في اطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من ابناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الاسرائيلي».

وأضافت انه «وبحسب المصادر فان عملية التبادل تتم حاليا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من ابناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها اطلاق سراح فتاة اسرائيلية دخلت الى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية».

وكان نادي الأسير الفلسطيني افاد بأن «ادارة سجن النقب استدعت قهموز صباح امس لابلاغه بقرار الافراج عنه، ضمن صفقة التبادل لكنه رفض ذلك، وأصر على العودة الى قريته، وعاد مجددا الى حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي».

وكانت صحيفة «تايمز اوف اسرائيل» قالت ان دعوة عاجلة وُجهت، الثلاثاء، لمجلس الوزراء الاسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررا، يتعلق بـ«قضية انسانية سرية مرتبطة بسورية»، وساعدت روسيا في تنسيقها، دون الاعلان عن تفاصيلها. وأضافت الصحيفة ان الرقابة العسكرية منعت نشر تفاصيل الاجتماع الذي استمر لأقل من ساعة.

وأوضحت ان الوزراء اُبلغوا بالاجتماع الذي يتعلق بـ«مسألة امنية حساسة»، قبل اقل من ساعة من بدايته. ووقعوا على عدم افشاء تفاصيله.وأشارت الصحيفة الى الاتصالات التي اجراها مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي اشكنازي مع نظرائهم الروس فلاديمير بوتين وسيرغي شويغو وسيرغي لافروف.

وسبق ان توسطت روسيا، المتحالفة مع النظام السوري، بين اسرائيل ودمشق اللتين لا تربطهما علاقات رسمية. ففي عام 2019، سهلت موسكو اعادة رفات الجندي الاسرائيلي زاكاري باومل الذي كان مفقودا منذ عام 1982 في عملية ضد الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني.

وانتشلت القوات الروسية جثة باومل وسلمتها لاسرائيل التي اطلقت، في المقابل، سراح اربعة سجناء مرتبطين بسورية، فيما اكد المسؤولون الاسرائيليون ان ذلك لم يكن جزءا من اتفاق بل «بادرة حسن نية».

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل اعلام سورية ان الجيش الروسي بدأ عمليات بحث في مقبرة بالقرب من مخيم لاجئين فلسطيني قرب دمشق، في محاولة للعثور على رفات جنديين اسرائيليين مفقودين منذ عام 1982.

