«عاصفة ثلجية» تضرب مصر.. مفقودون وانهيار عقارات

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: تعرضت محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ اسفرت عن فقدان 5 اشخاص بعد تعرضهم للغرق وانهيار اجزاء من عقارات وتساقط للثلوج وتوقف حركة المرور على بعض الطرق الرئيسة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان البلاد تشهد اليوم ايضا، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على جميع الأنحاء، تصاحبها عواصف من الرمال والأتربة والرياح الشديدة وسقوط امطار.

وفي محافظات الاسكندرية ومرسى مطروح وسيناء تساقطت كميات من الثلوج غطت الطرق الرئيسة، كما ادى الطقس السيئ الى اغلاق موانئ الاسكندرية والدخيلة والبرلس، فضلا عن انهيار اجزاء من عقارات بمحافظة الاسكندرية وتحديدا في مناطق محرم بك والابراهيمية.

وفي محافظة بورسعيد غرق لنش تابع لاحدى الشركات الملاحية على متنه 5 اشخاص هم سائقه واثنان من البحارة وموظفان بالشركة كانوا في طريقهم لتوصيل شحنة تموين سفن تقف في منطقة الغاطس بقناة السويس.

وأعلن عن فقدان جميع من كانوا على النش فيما تم انتشال جثة احد الغارقين ويدعى محمد فاروق 37 سنة وجارٍ البحث عن الأربعة الباقين.

وفي محافظة جنوب سيناء اعلنت المحافظة غلق مناطق الزيارة بمدينة سانت كاترين والمتمثلة في جبل موسى ووادي جبال ووادي الأربعين ووادي طلاح ووادي التلعة اعتبارا من الثلاثاء وحتى غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية وحرصا على حياة الزوار.

