بايدن يبشر الأميركيين.. عيد ميلاد بلا «كورونا»

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عواصم - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، انه بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الأميركيين فيما سجلت منظمة الصحة العالمية تراجعا مستمرا في عدد الاصابات بالوباء حول العالم وانفردت منطقة الشرق الاوسط بتسجيل ارتفاع بلغ 7%.

وقال بايدن، في لقاء مباشر نظمته شبكة «سي ان ان» للاجابة عن تساؤلات الأميركيين: «بحلول نهاية شهر يوليو، سيكون لدينا اكثر من 600 مليون جرعة، تكفي لتطعيم كل اميركي».

وعبر الرئيس الأميركي عن امله بأن تعود الحياة لطبيعتها بحلول ديسمبر القادم، واستطرد «لا استطيع التنبؤ لكن اعتقد ان الأمة ستكون في ظرف مختلف تماماً بحلول عيد الميلاد المقبل».

وأضاف انه يجب ان تكون فئة المعلمين من ضمن الفئات التي تعطى اولوية للحصول على اللقاحات. وتابع الرئيس الأميركي، انه لم يكن هناك سوى 50 مليون جرعة من اللقاحات عندما تولى منصبه، مشيرا الى انه استخدم قانون الانتاج الدفاعي لانتاج المزيد من اللقاحات. وأوضح انه تمت الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين وأفراد في الحرس الوطني وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.

وأشار الرئيس الأميركي الى ان السلطات الصحية لم تختبر فعالية اللقاحات على الأطفال، لكنه اكد على البالغين بضرورة اخذ اللقاحات في حال توفرها، و«بغض النظر عن السلالات الجديدة» من الفيروس.

في غضون ذلك كشفت منظمة الصحة العالمية ارقاما تظهر تراجعا كبيرا في عد الاصابات والوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» في العالم الأسبوع الماضي. لكنها حذرت من ان النصر لم يتحقق بعد. وتراجع عدد الاصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 16% ليصل الى 2,7 مليون اصابة بحسب قولها وعدد الوفيات الجديدة المسجلة ايضا تراجع بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع السابق ليصل الى 81 الفا. وأبلغت خمس من المناطق الست التي تصدر بيانات عن تراجع عدد الاصابات الى رقمين، وحدها منطقة شرق المتوسط سجلت ارتفاعا بلغ 7%.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس ان عدد الاصابات الجديدة تراجع للاسبوع الخامس على التوالي ليهبط بحوالي النصف مقارنة بالخمسة ملايين اصابة التي سجلت في اسبوع 4 يناير.

وقال «هذا يظهر ان مجرد اجراءات صحية عامة تعطي نتائج، حتى في ظل انتشار نسخ متحورة من الفيروس». وأضاف ان «ما يهم الآن هو الطريقة التي سنتجاوب فيها مع هذا الاتجاه. النيران لم تخمد، وانما قمنا بخفض حجمها. اذا توقفنا عن محاربتها على اي جبهة كان، فستعود بقوة».

