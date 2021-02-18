طفرة جديدة لـ«كورونا» تتفشى في 13 دولة

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: أفاد موقع «أوبسيرفر» باكتشاف طفرة ثالثة لفيروس «كورونا» المستجد في 13 دولة، اثارت قلق العلماء وخبراء الصحة.

وفي وقت سابق، جرى رصد طفرتين لـ«كوفيد-19» في كل من بريطانيا وجنوب افريقيا، قبل ان تنتقلا الى العديد من الدول، وقال المتخصصون آنذاك ان الطفرتين سريعتا الانتشار، لكن لا يوجد اي دليل على خطورتهما.

أما الطفرة الجديدة (الثالثة) فانها تحمل اسم «E484K» حسب ما كشفه باحثون في جامعة ادنبرة في اسكتلندا، مرجحين انها اكثر خطورة، على اعتبار انها تمكن الفيروس من تجنب الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات المتوفرة حاليا.وجرى العثور على المتغير الجديد في 13 دولة في 5 قارات، ما يعني انه انتشر لبعض الوقت قبل اكتشافه.

وتشمل هذه البلدان، الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا وفنلندا ونيجيريا وغانا والأردن وأستراليا وسنغافورة. ويعتقد الباحثون ان اول عينة تحتوي على الطفرة الجديدة تعود الى 15 ديسمبر من العام الماضي.

وقال خبير في علم الأحياء الدقيقة سايمون كلارك لصحيفة «الغارديان» البريطانية «لا نعرف حتى الآن مدى انتشار هذا النوع الجديد، ولكن اذا نجح في الانتشار على نطاق واسع، فيمكن افتراض ان المناعة من اي لقاح او عدوى سابقة ستضعف».

