ضحايا اقتحام الكونغرس يطاردون ترامب قضائياً

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واشنطن- الوكالات: تقدم النائب الديموقراطي عن ولاية ميسيسيبي، بيني تومسون و«الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين»، باول دعوى قضائية ضد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير، وانتهاك «قانون كو كلوكس كلان».

وتأتي الشكوى المدنية المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، عقب تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس السابق في نهاية الأسبوع، خلال محاكمة عزله الثانية، التي ركزت أيضا على الأحداث ذاتها. وتذكر الدعوى أيضا، عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، وجماعتين للمتطرفين البيض، هما «براود بويز» و«حماة القسم».

وقال ديريك جونسون، رئيس رابطة النهوض بالملونين، «لا يمكنك المضي قدما إذا لم تعالج عدم شرعية عمل الخيانة الذي حدث». وأضاف لصحيفة «ذا هيل» الأميركية، «إذا لم نحاسب الناس، سيصبح هنالك استحقاق يفيد بأنه لا بأس من التسبب في ضرر وانتهاك القانون».

وشدد جونسون على أن أحداث الشغب في الكابيتول، قام بها أناس يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، وهو أمر لا يمكن السماح له بالتفاقم.

وبعدما أصبح ترامب مواطنا عاديا، بات يواجه العديد من التحديات القانونية، بالإضافة إلى الدعوى المرفوعة حديثا. ووفقا للرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، فإن من المتوقع أن ينضم مشرعون آخرون، بمن فيهم النائبان الديمقراطيان، هانك جونسون من جورجيا، وبوني واتسون كولمان من نيو جيرسي، إلى الدعوى، خلال الأيام المقبلة.

في المقابل اشار جيسون ميللر، المتحدث باسم ترامب،إلى تبرئة الرئيس السابق مؤخرا في محاكمة مجلس الشيوخ، وقال إن ترامب لم يحرض على أعمال عنف. وأضاف ميللر في بيان أن «على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وعمدة العاصمة موريل باوزر، الإجابة على الأسئلة حول سبب رفضهما للتعزيزات الأمنية الإضافية والمساعدة من الحرس الوطني قبل أحداث 6 يناير».

و«قانون كو كلوكس كلان»، الذي يحمل اسم إحدى أبرز الجماعات العنصرية المتطرفة في الولايات المتحدة تم تمريره في عام 1871، وهو الثالث في سلسلة تشريعات وضعها الكونغرس لإبطاء أعمال العنف والترهيب ضد الأميركيين السود على أيدي الجماعة العنصرية، في أعقاب الحرب الأهلية.

على صعيد متصل دعا الرئيس الأميركي السابق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى عزل زعيمهم ميتش ماكونيل بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهها السيناتور عن ولاية كنتاكي إلى قطب العقارات السابق إثر المحاكمة البرلمانية الثانية التي خضع لها وانتهت بتبرئته. وقال ترامب في بيان إنّ الحزب الجمهوري لن يتمكّن من أن يكون مجدّداً محطّ احترام أو قوياً مع زعماء سياسيين من أمثال السناتور ميتش ماكونيل على رأسه». وأضاف أنّ «ميتش سياسي متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى».

