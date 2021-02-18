الفساد والمحسوبيات كلفا العراق 500 مليار دولار!

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باريس- الوكالات: كشف تقرير فرنسي أن العراق خسر نحو نصف تريليون دولار اميركي بسبب الفساد مشيرا الى انه في البصرة وبغداد وبقية المدن العراقية تشهد العلاقة بين الطبقة الحاكمة والشارع توترا ملحوظا، بسبب الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة.

وفي تقرير نشره موقع «ميديابارت» بين أن مشكلة المياه المسمومة في البصرة قبل 3 أعوام، وما أعقبها من أحداث وكشف عن صفقات مشبوهة، تعطي صورة واضحة عن مدى تأثير الفساد على الحياة اليومية للعراقيين.

ونقل عن العضو السابق في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي وفي هيئة النزاهة رحيم الدراجي، قوله «في العراق، لا يصعب العثور على رجال فاسدين، بل الصعب هو العثور على رجال شرفاء. الجميع متورط، لدرجة أن إدانة شخص ما أمر محفوف بالمخاطر. سأكون صريحا، جميع العقود التي اطلعت إليها خلال فترة عملي في اللجنة التي دامت عامين، كانت مزورة».

وقال التقرير «تخيل أنك في بلد تفوق فيه درجة الحرارة 50 درجة مئوية في فصل الصيف، تفتح صنبور المياه فيجري منه ماء غير صحي مليء بالبكتيريا، ولا خيار أمامك سوى تقديمه لأطفالك، ما يجعلهم عرضة لأمراض عديدة من بينها الكوليرا وحمى التيفوئيد».

هذا ما عاشه سكان البصرة في 2018 عندما انقطعت الكهرباء وغابت المياه الصالحة للشرب. وبعد أيام من شرب المياه المسمومة، نقل 120 ألف شخص إلى المستشفيات، وعمّ الذعر في المدينة. وقد امتلأت الغرف بالمرضى وارتبك الأطباء وأخذوا يرسلون الناس إلى منازلهم. لقد كانت كارثة بأتم معنى الكلمة.

ومثلما جرت العادة، وجّهت السلطات المحلية أصابع الاتهام إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تضررت من الحرب الإيرانية العراقية والتي أعيد بناؤها جزئيا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وقصفها سلاح الجو الأميركي عام 1991، ثم مرة أخرى أعيد بناؤها في 2003. لكن السلطات تكتّمت على عدم خضوع محطات المعالجة لأي عمليات صيانة ضمن المشاريع الحكومية منذ 2003. ورغم توقيع العقود التي تنص على إصلاح هذه المحطا فلم يتغيّر حال البصرة كما لم يتغير حال العراق الذي ينخره الفساد، حسب الموقع الفرنسي. بعد أيام، خرج المتظاهرون للشارع ورفعوا لافتات تندد بفساد النخب وتطالب بالمحاسبة. ولم يتأخر رد السلطات والمليشيات المنتشرة في البصرة، حيث تم إطلاق الذخيرة الحية على المحتجين. وكان من بين المشاركين في مظاهرات البصرة، أبو حسن، الذي عمل منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي بحقل الرميلة، وهو أحد أكبر حقول النفط في البلاد، وتتقاسم إدارته حاليا شركتا «بريتش بتروليوم» البريطانية و»بتروتشاينا» الصينية. وبعد فضيحة المياه المسمومة والقمع الدموي للاحتجاجات، قرّر أبو حسن تغيير إستراتيجيته وعمل في الخفاء على كشف ملفات الفساد في قطاع النفط وقطاعات أخرى.

وحسب الكاتب، فإن آخر ملف خطير كشف عنه يتعلق بحالة التسمم التي وقعت عام 2018 في إحدى مدارس البصرة إذ تكشف الوثائق التي قدمها عدد من المتعاونين تفاصيل المخالفات المريبة في العقد الموقع بين شركة «بروتكنيك» ووزارة البلديات والأشغال العامة، حيث يعكس العقد الحالة المزرية للبنية التحتية للمياه في البصرة.

وانطلقت القصة مع إعلان مناقصة مشتريات عامة للمرحلة الثانية من مشروع حكومي يسمى «مشروع ماء البصرة الكبير»، تساهم في تمويله وكالة اليابان للتعاون الدولي، لكن المشروع الذي تتجاوز قيمته عشرات الملايين من الدولارات بقي حبرا على ورق. وتقدمت شركات عملاقة مثل «تويوتا» اليابانية، بعروض للفوز بهذه المناقصة. وفي النهاية فازت شركة غير معروفة تدعى «بروتكنيك» بالمناقصة، ووعدت بإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي في البصرة. وأثبتت الوثائق أن رئيس الشركة هو عراقي مقيم بلندن، يمتلك 5 شركات، بالعنوان البريدي نفسه. ورغم مرور 3 سنوات على توقيع العقد الذي تقدر قيمته بـ74 مليون دولار، فإن البصرة ما زالت تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، كما لم يتم إنشاء محطات معالجة المياه الجديدة، ولم يمنع كل ذلك من ظهور المسؤولين العراقيين علنا مع مدير «بروتكنيك».

ويرى الكاتب أن قضية المياه المسمومة وصفقة الصيانة المشبوهة في البصرة ليست سوى عينة صغيرة من نظامٍ، جعل العراق يحتل المركز 160 في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم. وأدى الفساد إلى اختفاء ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وقد قدرت هيئة النزاهة التي تشكلت بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، اختفاء نحو 410 مليارات يورو (500 مليار دولار) على مدى السنوات الـ17 الماضية في شكل عقود وهمية.

وذكرت اللجنة أنها استعادت أكثر من 3 مليارات دولار، اختُلست خلال العامين الماضيين فقط، بعد أن تم استثمارها في شراء عقارات بالعاصمة البريطانية لندن.

