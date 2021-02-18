الصدر يتحدث عن «مقدمة لإلغاء زيارة البابا»!

عربيات ودوليات

رجح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن يكون ما يحدث من تصعيد في سنجار وقصف في أربيل هو مقدمة لإلغاء زيارة البابا للعراق.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر «إنني لم ولن أقبل التدخل من قبل دول الجوار بالشأن العراقي أو التعدي على عراقنا الحبيب، كما أنني لم ولن أرضى أن يكون العراق منطلقا للتعدي على دول الجوار مطلقا، وإن كانت هناك مشاكل عالقة مع تلك الدول فلا بد للحكومة حلها من خلال الحوار».

وأضاف «ومن هنا أحذر وأنبه إلى ما قد يحدث في سنجار والحدود مع تركيا»، مشددا على ضرورة التفات الحكومة إلى ذلك والتعامل بحذر وحكمة.

وتابع «ولعل ما يحدث من تصعيد في سنجار وما حدث من قصف غير مبرر في أربيل ومحاصرة بعض المطارات في الجنوب هي مقدمة لإلغاء زيارة البابا للعراق، أو مقدمة لإلغاء الانتخابات المبكرة».

ويوم السبت الماضي قال الصدر إن زيارة بابا الفاتيكان للعراق «مرحب بها»، متحدثا عن وجود «بعض المعترضين» على الزيارة المرتقبة المقررة الشهر المقبل. وذكر الصدر في تصريح على تويتر «وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة البابا إلى عراقنا الحبيب، فأقول إن الانفتاح على الأديان أمر مستحسن وزيارته للعراق مرحب بها».

وأضاف «قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له، والنجف عاصمة الأديان، فمرحبا به كمحب للسلام».

