خامنئي: إيران تريد «أفعالاً» ولا جدوى من الوعود

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طهران- الوكالات: أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس أن إيران تريد «أفعالا لا أقوالا» من أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015، فيما تتطلع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق.

وأوضح خامنئي في كلمة بثها التلفزيون «سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجيدة التي انتُهكت على أرض الواقع، لا جدوى من الكلام والوعود بل هذه المرة نطلب العمل بالوعود وإذا لمسنا ذلك من الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضا».

يذكر أن بايدن كان قد لفت إلى أن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018 إذا استأنفت طهران الامتثال الكامل أولا. لكن في ظل انعدام الثقة بين الجانبين تطالب طهران بأن تلتزم واشنطن بالاتفاق أولا. وبموجب الاتفاق، تم رفع العقوبات مقابل موافقة إيران على كبح أنشطتها النووية. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق وإعادته فرض العقوبات، انتهكت طهران بشكل تدريجي شروط الاتفاق. وتقول طهران إن خطواتها النووية يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها.

من جهته، اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني انه «لن يتم إضافة أي شيء إلى الاتفاق النووي، إما أن تعودوا إليه أو ألا تعودوا» وقال روحاني خلال كلمة له في اجتماع حكومي، امس إنه «لن تتم إضافة أي بنود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، لا القضايا الإقليمية ولا برامج التسلح الدفاعي الإيرانية».

وأضاف «كما قلنا مرات عديدة، لا مكان للأسلحة النووية في برنامجنا الدفاعي. إذا قال العالم كله إنه من الجيد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً فإن رأينا لن يتغير. سوف نلتزم بالعهد الذي قطعناه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات». وناقض روحاني تصريحات وزير الاستخبارات في حكومته الذي هدد بإنتاج سلاح نووي في حال استمرت الضغوط على إيران بالقول إنه «منذ عام 1989 تحدثت أنا والسيد (الرئيس الاسبق اكبر هاشمي) رفسنجاني مع المرشد الأعلى بخصوص البرنامج النووي، وكان رأينا موحدا دوما بأننا لن نذهب لإنتاج سلاح نووي وفق فتوى المرشد لكننا نعمل على الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا حقنا، فنحن عضو بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات، ونتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وننفذ شروط التفتيش، ولا نريد أن يكون لدينا برنامج سري لا اليوم ولا أمس ولا غدا».

