سان جرمان «أمراء في كامب نو»

دوليه

سجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية رائعة في شباك برشلونة الاسباني ليقود فريقه الى فوز لافت وتاريخي 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على ملعب كامب نو أول من أمس.

وجاءت اهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الايطالي مويز كين الهدف الاخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء (27).

وتقام مباراة الاياب في 10 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.

وبات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري ابطال اوروبا، اما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية.

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الارجنتيني انخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جرمان الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو اشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الارجنتيني ماورو ايكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه الى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 نوفمبر الماضي بسبب اصابة في اربطة الركبة للعب الى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

وبدأ الفريقان المباراة بحذر شديد قبل ان يحصل الفريق الكاتالوني على اول فرصة حقيقية اثر تمريرة بينية من بدري باتجاه الفرنسي انطوان غريزمان لكن الاخير سدد ضعيفة بين يدي الحارس الكوستاركي كيلور نافاس (14).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة اثر كرة مشتركة بين لايفين كورزاوا ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ، فانبرى لها ميسي بيسراه مسددا الكرة بقوة في سقف الشباك (27). والهدف هو الرابع لميسي هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا.

لكن الفريق الكاتالوني لم ينعم طويلا بهدف السبق لان فريق العاصمة الفرنسية نجح في ادراك التعادل بعد لعبة مشتركة رائعة بين كورزاوا الذي مرر كرة عرضية باتجاه الايطالي ماركو فيراتي فغمزها الاخير باتجاه مبابي، ليتخطى الاخير مواطنه لانغليه ويسدد بيسراه كرة قوية في اعلى الشباك (32).

وكاد كورزاوا يضيف الهدف الثاني لسان جرمان بكرة زاحفة لكن الحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن تصدى لها. ورد برشلونة بفرصة لغريزمان مرت الى جانب القائم الايمن (43).

وفي الشوط الثاني ضرب سان جرمان بقوة بتسجيله ثلاثة اهداف، الاول اثر تمريرة عرضية من الظهير الايطالي الساندرو فلورنزي أخطأ بيكيه في تشتيتها ليتابعها مبابي داخل الشباك (65).

ثم رفع الارجنتيني لياندرو باريديس كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تطاول لها كين برأسه وزرعها داخل الشباك (70). وابى مبابي الا ان يسجل ثلاثيته من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من الاحتياطي الألماني يوليان دراكسلر، فتابعها لولوبية في الزاوية البعيدة لمرمى تير شتيغن (85) ليسقط برشلونة بالضربة القاضية.

