الخليفي فخور بلاعبيه

دوليه

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان بلاعبي الفريق، بعد الفوز على برشلونة 4-1 في كامب نو، بدوري أبطال أوروبا. وصرح الخليفي عبر قناة ناديه «PSG TV»: «قدم اللاعبون مباراة أكثر من مثالية، وأداء رائعاً، لقد جهز المدرب وجهازه المعاون الفريق بشكل جيد للغاية لهذا اللقاء، نحن سعداء للغاية، لكن لا يزال أمامنا 90 دقيقة أخرى». وأضاف «تنتظرنا أكثر من مباراة بمثابة نهائيات في الفترة المقبلة، وكذلك في بطولة الدوري، ويجب أن نتحلى بالهدوء». واستطرد رئيس النادي الباريسي «أنا فخور جدًا باللاعبين، وأعتقد أن الفريق قوي، وعليهم البقاء على هذا المستوى». وأتم تصريحاته «أنا سعيد جدًا بثلاثية كيليان مبابي الليلة، إنه إنجاز تاريخي بالنسبة له وللنادي، نحن جميعا فخورون به».