كومان: مبابي تفوق علينا

دوليه

أعرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، عن استيائه من الخسارة 1-4 خلال مواجهة باريس سان جرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البارشا «كامب نو». وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «باريس تفوق علينا، وكان لديهم الكثير من الفعالية، خاصة مبابي». وأضاف: «في الشوط الأول بعدما تقدمنا بهدف، كان لديمبلي فرصة واضحة لتسجيل الثاني لكنه أضاعها، وفي الشوط الثاني واجهنا مشاكل دفاعية وتفوق علينا لاعبو سان جرمان، وفوق كل شيء في الجانب البدني». وتابع: «علينا أن نعترف أنهم تفوقوا علينا خاصة في الشوط الثاني، يملكون فريقا أكثر اكتمالا منا، علينا تقبل ذلك ومواصلة التحسن، نحن نعلم أننا يمكننا فعل ذلك». وحول إمكانية العودة في الإياب، علق: «علينا أن نلعب، لكن بعد الخسارة لدينا خيارات قليلة للغاية».وعن الدفع ببيكيه أساسيًا، كشف: «لا تعرف أبدًا متى تكون اللحظة المناسبة للمشاركة بعد 3 أشهر من الإصابة، لكنه كان يشعر بحالة جيدة، وخلال المباراة شعر بانزعاج لذلك قمنا باستبداله حيث لا يمكن المخاطرة». وختم: «نحن نسير على طريق تغيير الأمور، ونفتقر لبعض الأشياء لنكون في مستوى أفضل خاصة في دوري الأبطال».