كلوب: سيطرنا على لايبزيغ

دوليه

بدا الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، مرتاحا من الطريقة التي أدى فيها فريقه في الفوز على لايبزيغ 2-0، أول من امس بذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: « أردناها، مباراة احتجنا لها، لايبزيغ يمكنه التحول إلى وحش، إنهم يتفوقون على الفرق الأخرى بالجري، إنهم فريق بدني، والليلة سيطرنا عليهم بطريقة استثنائية، لعبنا مباراة جيدة حقا وخرجنا بالنتيجة التي نستحقها». وأضاف: «دافعنا بشكل جيد حقا، واستعدنا الكرة بشكل جيد أيضا، كانت مباراة صعبة مع يومين راحة فقط منذ أن خضنا مباراتنا الأخيرة، إنها مباراة الذهاب فقط، تعرف ذلك لكن الكثير من الناس كانوا ينتظرون تعثرنا مجددا». وختم كلوب: «كنا جيدين للغاية على مدار عامين، وهذا العام عانينا من المشاكل، لا بأس في هذا، الكثير من الناس توقعوا تعثرنا، لكن الشبان لم يتعثروا».

