ماركينيوس: برشلونة قادر على العودة

دوليه

حذر البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جرمان، زملاءه من لقاء العودة أمام برشلونة، رغم الفوز الكبير في كامب نو 4-1، أول من أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماركينيوس، في تصريحات لشبكة «أر أم سي سبورت» الفرنسية: «حققنا نتيجة كبيرة، في ليلة كانت ناجحة بالنسبة لنا.. الفوز على برشلونة في ملعبه بأربعة أهداف، أمر رائع للغاية».

وأضاف: «نحن نتعلم من أخطائنا، لذا يجب أن نكون متواضعين.. لا زالت هناك 90 دقيقة أخرى، في معركة كبيرة قادمة.. برشلونة لم يفقد الأمل وسيحاول، لكن حتى ذلك الحين، لدينا أهداف في البطولة المحلية يجب تحقيقها». وتابع: «الموسم لم ينته بعد، يجب أن نواصل العمل.. إذا واصلنا على هذا النحو، سنحقق نتائج جيدة.. عندما نلعب كفريق واحد يتمتع بشخصية وجماعية، يمكننا القيام بأشياء رائعة، وعلينا أن نحافظ على هذه الحالة الذهنية».

