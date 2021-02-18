بارتي ودعت.. وميدفيديف إلى نصف النهائي

دوليه

انتهى حلم آشلي بارتي المصنفة أولى بأن تصبح أول أسترالية منذ 43 عاما تتوج بلقب بطولة أستراليا للتنس، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، بخروجها أمس من الدور ربع النهائي على يد التشيكية كارولينا موتشوفا، فيما بلغ الروسي دانييل مدفيديف الرابع عند الرجال نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته وذلك على حساب مواطنه أندري روبليف السابع. وحققت موتشوفا المفاجأة وتأهلت بصحبة الأميركية جنيفر برايدي الى الدور نصف النهائي بفوزها على بارتي 1-6 و6-3 و6-2 في ساعة و57 دقيقة.

وحسم مدفيديف المواجهة الروسية النارية مع روبليف وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في مبلورن بفوزه 7-5 و6-3 و6-2.

