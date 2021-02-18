الأهلي اكتسح المريخ وتصدر

دوليه

حقق الأهلي المصري فوزا مهما على ضيفه المريخ السوداني بنتيجة 3-0 اول من امس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. وصمد دفاع المريخ لمدة 57 دقيقة حتى سجل محمد أفشة هدف التقدم للأهلي وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 وأحرز والتر بواليا هدفه الأول بالقميص الأحمر والثالث للأهلي في الدقيقة 70.واعتلى الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني بينما تذيل المريخ الترتيب بلا نقاط. وظهر تأثر الأهلي بخوض عدة مباريات قوية في فترة وجيزة بعدما شارك في كأس العالم للأندية بقطر وحصد المركز الثالث قبل العودة للقاهرة واللعب أمام المريخ.لكن خبرة الأهلي وأسلحته القوية هجوميا حسمت الأمور وتفوقت على التكتل الدفاعي للمريخ الذي نزل الملعب للدفاع من الثانية الأولى على أمل خطف نقطة التعادل.وأبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سعادته الكبيرة بالفوز على المريخ. وقال موسيماني في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء:»حققنا المطلوب فزنا بالنقاط الثلاث وأحرزنا 3 أهداف توقعت الفوز وسعيد بالأداء والنتيجة رغم تأخر التهديف». وأضاف: «المريخ لعب بتكتل دفاعي لكن الأهلي كان أفضل ولم أقم بتغيير طريقة اللعب وتحليت بالصبر». وأكد أن الظهير الأيسر محمود وحيد كان نشيطا ولعب عدة عرضيات لكنها لم تصل بشكل جيد للمهاجمين. وافاد: «نلعب في غياب 5 لاعبين وحافظنا على نفس أسلوبنا وإيقاعنا حتى لو تأخر الفوز وفضلت إراحة حمدي فتحي لاعب الوسط بعد إرهاقه». وأكد أنه منح بعض الوقت لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون كأساسيين مثل سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ومروان محسن.وأشار إلى سعادته بتسجيل المهاجم والتر بواليا وكسر حالة سوء الحظ التي لازمته ومشيدا بتألق الحارس محمد الشناوي. وأكد أن جونيور أجاي ظهر بمستوى مميز وكان بحاجة للمشاركة لمدة 90 دقيقة بعد مشاركته لدقائق قليلة في مونديال الأندية.