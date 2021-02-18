بورتلاند هزم أوكلاهوما

دوليه

سجّل داميان ليلارد 3 رميات ثلاثية ناجحة في الربع الأخير، ليقود فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-104، وإلى انتصاره الخامس توالياً في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أول من أمس. في بوسطن، سجل جايلن براون 27 نقطة، واضاف جايسون تايتوم 21 و8 تمريرات حاسمة وكيمبا ووكر 17 ليقودوا بوسطن سلتيكس للفوز على دنفر ناغتس 112-99. وفاز نيو أورليانز بيليكانز على ممفيس غريزليز 144-113 بفضل نجمه زيون وليامسون صاحب 31 نقطة. وفي مباريات أخرى، فاز بروكلين نتس على فينيكس صنز 128- 124، وتورونتو رابتورز على ميلووكي باكس 124-113، ولوس أنجليس ليكرز على مينيسوتا تمبروولفز 112-104.