شكراً للأخ الوزير... الشاب

محلية

يجب ان نشيد بأي شخص وقف مع عودة النشاط الرياضي بعد توقفه لاسبوعين بطريقة غير مقنعة سببها عدم تقيد الهيئات الرياضية الاهلية وهيئة الرياضة بالاشتراطات الصحية المناسبة فجاء قرار الايقاف ليحذرهم (قرصة اذن) لكي يلتزموا التزاما كاملاً بهذه الاشتراطات الصحية التي اكملها اتحاد القدم بعدم السماح لمجلس الادارة بالتواجد بالمدرجات... قرار قوي اتمنى ان يستمر مع انني لا ارى اي ضرر من وجود ممثلين من مجلس ادارة الناديين بعدد لا يتجاوز خمسة من كل نادٍ يحضرون بطريقة تباعد مناسبة تحميهم من نقل او اصابتهم بالـ «كورونا».

فشكرا لكل من ساهم في رفع الايقاف الرياضي وعلى رأسهم الاخ الوزير عبدالرحمن المطيري الذي من جلسة واحدة استطاع ان يقنع مجلس الوزراء بأهمية عودة النشاط الرياضي... فالاخ ابو يوسف (الوزير) حريص على ان تسير عجلة الرياضة في الاندية والاتحادات التي لها مشاركات دولية قادمة حتى لا نفقد وجودنا في المحافل الرياضية العالمية وها نحن نقترب منها اذا لم تتأزم الامور الصحية مستقبلا في العالم فالكل ينتظر القرار النهائي لعقد دورة الالعاب الاولمبية في صيف هذا العام بطوكيو وغيرها من البطولات العالمية الاخرى... فشكرا سعادة الوزير على دعم الرياضة والرياضيين ونتمنى ان تكمل المسيرة في موضوع اصلاح الوضع الرياضي خصوصا بالقوانين واللوائح المجحفة في بعض الهيئات الرياضية واعادة الرياضة الكويتية الى انجازاتها التي أصبحت تاريخاً لا نعلم سنتذكرها دائما ام سنحقق الجديد والجديد من الانجازات بفضل الرياضيين الشباب .... والله من وراء القصد.

