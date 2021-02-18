تطعيم قائمة أولية للأزرق من 60 لاعباً

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تعد اللجنة الفنية في اتحاد الكرة قائمة تضم 60 لاعباً سيتلقون جميعهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أن تكون خيارات مدرب الأزرق الإسباني أندريس كاراسكو محصوره فيها عند إعلان قائمة المنتخب لأي مباراة مقبلة.

واتفق الاتحاد الكويتي للعبة مع نظيره اللبناني على إقامة مباراة ودية يوم 29 مارس المقبل في ضيافة الأزرق، فيما تبحث اللجنة الفنية عن إقامة مباراة ودية أخرى في 24 أو 25 مارس (ايام فيفا)، بهدف إعطاء الأزرق فرصة أخرى للتحضير، وتتجه النية لمخاطبة الاتحاد السوري مجدداً لاستضافة «نسور قاسيون» بعد إلغاء المباراة التي كان مقرراً إقامتها في الكويت يوم 4 مارس، إثر تداعيات جائحة كورونا.

من جانب آخر، أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينوي تأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، إلى شهر يونيو المقبل على ان تقام بنظام التجمع، بعد أن كانت مقررة في شهر مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا، إثر استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. وبهذا القرار المتوقع سيكون هناك متسع من الوقت امام الأزرق كغيره من منتخبات القارة للاستعداد الجيد للتصفيات، إذ يمتلك الأزرق (الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات) فرصة كبيرة في التأهل من خلال احتلال المركز الثاني في مجموعته الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة (12 نقطة من 4 مباريات)، والأردن (الثالث بفارق الأهداف خلف الأزرق ومن 5 مباريات)، ونيبال (رابعاً برصيد 3 نقاط)، وتايوان الأخيرة دون اي نقطة، فيما تبقى للأزرق 3 مباريات امام استراليا والأردن وتايوان على التوالي.

وفتح الاتحاد الآسيوي باب تقديم طلبات الاستضافة لجميع المجموعات وفق معايير ومتطلبات حددها الاتحاد القاري منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية، علماً أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة هو 5 مارس المقبل والإعلان النهائي هو 15 من الشهر ذاته.

وكان مطروحاً أن تستضيف أستراليا تصفيات المجموعة الثانية قبل قرار التأجيل وقبل أن تعلن نيبال عن رغبتها في الاستضافة أيضاً، والتي جاءت بعد الاشتراطات الصحية الصارمة التي تفرضها أستراليا على القادمين إليها بالحجر لمدة 14 يوماً الأمر الذي يربك البرنامج الإعدادي للمنتخبات الأخرى.

