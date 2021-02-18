مباريات الساحل والفحيحيل في ستاد جابر

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أفاد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون أن مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وافق على إقامة مباريات فريقي الساحل والفحيحيل على ستاد جابر الأحمد الدولي بسبب عدم وجود ملعب لديهما في الوقت الحالي.

وكان فليطح التقى في مقر الهيئة وبحضور نائب المدير د. صقر الملا مع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عقلة وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان وسالم سعدون الرشيدي، ومراقبي المباريات.

وذكر سعدون ان الاجتماع تطرق لعدد من المواضيع المهمة الخاصة بآلية تنظيم المباريات وكيفية دخول الفرق والحكام والناقل الرسمي وفق الاشتراطات الصحية التي حددتها اللجنة الأولمبية الكويتية.

وتقدم سعدون بالشكر إلى مدير الهيئة على تسخير جميع الامكانات لانجاح الموسم الرياضي رغم جائحة كورونا.

