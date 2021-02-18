مؤتمر صحافي لـ «اليد» اليوم

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ينظم اتحاد كرة اليد مؤتمراً صحافياً في 07:30 مساء اليوم في مقر الاتحاد في مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية لعرض خطة اعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات الخارجية التي سيخوضها كل من منتخب الشباب (البطولة الآسيوية في البحرين 20 إلى 29 مارس المقبل)، منتخب «اليد الشاطئية» للناشئين (البطولة الآسيوية للشواطئ في قطر أبريل المقبل) والمنتخب الوطني للناشئين (بطولة آسيا يونيو المقبل).

وكشف الاتحاد النقاب عن أول ملعب لكرة اليد الشاطئية حيث استبدل الملعب الخارجي رقم (1) في مقره بملعب رملي يعتبر الأول من نوعه. يأتي ذلك تماشياً مع توصيات اللجنة الثلاثية والتي تنص على عدم التدرب على الشاطئ كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وقاد التدريب الأول الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين إسماعيل عبد القدوس ومساعد الرندي وبحضور جميع اللاعبين إذ اشتمل التدريب على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل واستعادة الإحساس بالكرة مع التعريف بقوانين كرة اليد الشاطئية للمنتخب حيث انها المرة الأولى التي تشارك فيها منتخبات المراحل السنية في البطولة الشاطئية.

من جهة أخرى، سيقيم منتخب الشواطئ معسكراً خارجياً في تركياً قبيل البطولة المقررة في قطر وسيستمر لمدة أسبوعين يتخلله عدد من المباريات الودية.

