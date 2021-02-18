منافسات «الطائرة» تعود الأسبوع المقبل

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يستأنف اتحاد الكرة الطائرة نشاطه الأسبوع المقبل بعودة منافسات المربع الذهبي لبطولة دوري الدرجة الممتازة وسط احترازات صحية مشددة استجابة لتوصيات المسؤولين لمكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد د. عبدالهادي الشبيب عقب الاجتماع الذي عقد اول من أمس في الهيئة العامة للرياضة لمناقشة الترتيبات الخاصة بعودة النشاط الرياضي «انه سيتم تطعيم اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية اعتبارا من السبت المقبل حسب الاشتراطات الصحية استعدادًا لاستئناف منافسات الاتحاد الاسبوع المقبل» .واضاف الشبيب «تم الموافقة على بداية منافسات الدوري النسائي للكرة الطائرة في اقرب فرصة ممكنة».

وشدد الشبيب على وجود لجان تفتيش من قبل الهيئة العامة للرياضة على المنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية، موضحاً انه في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها، ستكون هناك عقوبات مالية تصاعدية على الهيئات الرياضية.

وذكر الشبيب ان مراقبي المباريات الرسمية سيكون لهم الحق في ايقاف المباريات في حال عدم الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية .

وتأهلت فرق الكويت والعربي وكاظمة والقادسية إلى المربع الذهبي حيث جمع الأبيض والأخضر 17 نقطة في الدور الأول، فيما حقق البرتقالي والأصفر 16 نقطة وهو ما يعكس واقع المنافسة المحتدمة بين الرباعي على لقب البطولة.

ويواجه الكويت صعوبات في الاعداد لمنافسات المربع الذهبي في ظل معاناته من بعض الاصابات في صفوفه بالإضافة إلى تخليه عن محترفه البرازيلي اليفاندرو اغويرا فضلا عن الاستحقاق الذي ينتظره والمتمثل في المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 18 إلى 29 مارس المقبل.

