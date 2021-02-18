الغصاب ثمَّن عودة النشاط.. وطالب بتقديم الدعم لـ «المعاقين»

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ثمّن رئيس قسم التربية البدنية والرياضة في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. عبدالله الغصاب قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي.

وقال الغصاب في تصريح صحافي ان قرار عودة النشاط الرياضي يأتي متزامناً مع الفرحة بعودة أبطال «البارالمبية» الذين رفعوا علم الكويت بتأهل اللاعبين ضاري بطي وياسر المسلم والواعد فيصل سرور لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2021»، مطالباً بضرورة تقديم الحكومة أوجه الدعم كافة إلى اللاعبين المعاقين، والنادي الرياضي للمعاقين لاستمرار مسيرة النجاح والإنجازات التي يقدمها النادي لرفع راية الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وشدد الغصاب على ضرورة الالتزام والتعاون مع السلطات الصحية، من أجل سلامة الجميع، واتباع الاجراءات الصحية والتشديد عليها على أن يصبح الالتزام هو النهج السائد لدى الجميع، تجنباً لتفشّي فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الجميع.

واختتم الغصاب متوجهاً بالشكر إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على جهوده التي أثمرت عودة النشاط الرياضي، مؤكدا أن ثقته الكاملة بالرياضيين وقدرتهم على التعاون والتزام الضوابط والاشتراطات، من أجل مصلحة الجميع، كما هنأ رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري على جهوده وجميع العاملين بالنادي على النجاحات والانجازات الكبيرة التي يقدمونها.

وكان الغصاب طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة اعادة النظر في قرار اغلاق الاندية ووقف النشاط الرياضي وضرورة استئنافه وفقاً للضوابط والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية بهدف حماية ممارسي الأنشطة الرياضية من جائحة كورونا، ولما لها أيضاً من أهمية قصوى للشباب لابعادهم عن أي أعمال غير نافعة لهم، والابتعاد عن الآفات الضارة في أوقات فراغهم.

