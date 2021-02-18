«الألعاب الشتوية»: صدى إيجابي لعودة النشاط

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ذكر رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي ان اقرار عودة النشاط الرياضي في الاندية والاتحادات الرياضية من تدريبات واقامة مباريات وفق اجراءات صحية صارمة ودون حضور الجماهير لقي صدى ايجابيا عند كل الرياضيين الكويتيين. وقال العجمي في تصريح صحافي ان تمكين الشباب الرياضي من ممارسة رياضاتهم المفضلة تعد خطوة مهمة لاستثمار اوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم صحيا ورياضيا واجتماعيا فضلا عن ان منتخبات هوكي الجليد للرجال والسيدات وكذلك منتخب رياضة الفيغر للفتيات تنتظرهم استحقاقات خارجية مهمة في الاشهر القليلة المقبلة. وذكر ان ناديه حريص على تطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية التي تم الاتفاق عليها اذ ارسل كشوفات للجنة الاولمبية باسماء اللاعبين والحكام والاداريين في مختلف العاب النادي وكذلك اعضاء مجلس الاداره والموظفين لاجراء التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا.واضاف ان النادي سيقوم باجراء مسحات «بي سي آر» للاعبين الذين يتعذر عليهم التطعيم لاسباب خارجة عن الارادة للتأكد من خلوهم من المرض كما انه يمنع تواجد اي جمهور نهائيا في صالة النادي بكافة المنافسات كما انه هناك تنسيق كامل مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية لتحديد البطولات الدولية التي سيشارك بها المنتخب الكويتي في الفترة المقبلة.