تأجيل جلسات «الأمة» شهراً

الأولى

صدر الليلة الماضية مرسوم اميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر اعتباراً من اليوم الخميس وذلك استنادا الى المادة 106 من الدستور.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد جدد ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتقديره لما تقوم به الحكومة من جهود بناءة لمواجهة مختلف تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان امس وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حيث اطلع سموه على الوضع الصحي في البلاد وجميع الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا وعلى ما شهده هذا الوباء من تطورات خطيرة ومستجدة تطلبت تكثيف الجهود والاحترازات للحد من انتشاره حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد. واطلع سموه على ما قدمه وزير الصحة من استعراض شامل لرؤية مجلس الأمة حول تلك الجهود وعلى سير عملية التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة بكل سهولة ويسر.

واشاد سمو أمير البلاد بالجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والجهات الأخرى لاسيما وزارة الصحة ممثلة بكوادرها وأطقمها الطبية ووقوفهم في الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الوباء رغم ما يتعرضون له من مخاطر العدوى مجسدين بذلك الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن العزيز، معربا سموه عن تقديره للتعاون التام من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمة لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ولتجاوز أي معوقات متطلعا سموه إلى تكاتف جميع الجهود لخدمة الوطن العزيز ولإعلاء شأنه.

وكان صاحب السمو أمير البلاد استقبل بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد