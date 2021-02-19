هالاند وضع دورتموند على مشارف التأهل

دوليه

وضع الهداف الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على مشارف الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما قاده الى فوز ثمين على مضيفه اشبيلية الاسباني 3-2 أول من أمس على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في إشبيلية في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وقلب هالاند الطاولة على الفريق الاندلسي الذي كان البادئ بالتسجيل بواسطة خيسوس فرنانديس «سوسو (7)، فصنع التعادل للسوري الأصل محمود دحود (19)، وسجل ثنائية في الدقيقتين 27 و43، قبل أن يقلص البديل الهولندي لوك دي يونغ الفارق (84).

ورفع هالاند غلته التهديفية في المسابقة القارية العريقة مع دورتموند الى 10 أهداف في سبع مباريات فقط، وبات أسرع لاعب يصل الى حاجز 10 اأهداف مع فريق واحد في المسابقة محطما رقم الهولندي روي ماكاي الذي سجل العدد ذاته مع بايرن ميونيخ الالماني في الفترة بين 2003 و2004. كما رفع هالاند غلته التهديفية في 13 مباراة في دوري الابطال الى 18 هدفا (8 اهداف مع سالزبورغ النمسوي) ويلتقي الفريقان ايابا في التاسع من مارس المقبل.

ودخل الفريق الالماني المباراة بعد يومين على اعلان تعيين مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ ماركو روزه على رأس ادارته الفنية الصيف المقبل خلفا للمؤقت إدين ترزيتش الذي لم تتحسن النتائج بإشرافه بعد خلافة السويسري لوسيان فافر المقابل من منصبه.

وبكر الفريق الأندلسي بالتسجيل عبر سوسو بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم ماتس هوملز وخدعت حارس مرماه السويسري مارفين هيتز الذي لعب أساسيا في غياب مواطنه رومان بوركي المصاب (7).

ونجح دورتموند في ادراك التعادل عبر دحود عندما تلقى كرة من هالاند سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو (7).

ونجح هالاند في منح التقدم للفريق الالماني عندما انطلق بنفسه بهجمة مرتدة وتبادل الكرة مع الدولي الانكليزي جايدون سانشو عند حافة المنطقة فهيأها له الاخير ساقطة داخلها تابعها بيسراه بين ساقي بونو (27). وأضاف هالاند هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى داخل المنطقة كرة على طبق من ذهب خطفها القائد ماركو رويس من الكرواتي ايفان راكيتيتش في منتصف الملعب فتابعها بيسراه على يمين بونو (43).

وقلص البديل دي يونغ الفارق بتسديدة على الطاير بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة حرة انبرى لها البديل الاخر رودريغيس فتابعها على يمين الحارس فيتز (84).

