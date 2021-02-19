بورتو فاجأ يوفنتوس

دوليه

فاجأ بورتو البرتغالي ضيفه يوفنتوس الإيطالي بفوز ثمين 2-1 أول من أمس على ملعب «الدراغاو» في بورتو في ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بورتو الإيراني مهدي طارمي (2) والمالي موسى ماريغا (46)، فيما قلص فيديريكو كييزا الفارق ليوفنتوس (82). ويلتقي الفريقان ايابا في تورينو في التاسع من مارس المقبل. وظهر يوفنتوس مرتبكاً بشكل كبير وغير فعال في خلق فرص حقيقية.

وكان «يوفي» يعوّل على حامل الكرة الذهبية خمس مرات والهداف التاريخي لدوري الابطال (134) الذي وصل من ريال مدريد الاسباني عام 2018 لقيادته الى اللقب العتيد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهذه المرة الأولى التي واجه فيها رونالدو فريقاً من البرتغال منذ 2016 عندما تغلب ريال مدريد على سبورتينغ 2-1 ذهاباً واياباً في دور المجموعات من دوري الابطال. كما لعب الـ»بيانكونيري» مفتقداً لخدمات قلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي المصاب والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها في يناير، رغم عودته الى التمارين بحسب ما أعلن مدرب الفريق أندريا بيرلو، إضافة إلى غياب الكولومبي خوان كوادرادو.

