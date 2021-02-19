سيتي يواصل الزحف نحو اللقب

دوليه

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو استعادة لقب بطل الدوري الإنكليزي بفوزه الكبير على مضيفه ايفرتون 3-1 أول من امس في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي.

وسجل فيل فودن (32) والجزائري رياض محرز (63) والبرتغالي برناردو سيلفا (77) اهداف مانشستر سيتي، والبرازيلي ريشارليسون (37) هدف ايفرتون. وهو الفوز الثني عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري والسابع عشر على التوالي في مختلف المسابقات رافعاً عدد المباريات دون خسارة إلى 24.

وهذه ثالث قمة على التوالي يحسمها سيتي حيث تغلب على ليفربول حامل اللقب (4-1) وتوتنهام (3-0)، وهو وجه إنذارا شديد اللهجة الى ضيفه ارسنال الذي سيلاقيه بعد غد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث عزز صدارته برصيد 56 نقطة موسعا الفارق الى عشر نقاط عن جاره مان يونايتد.

وتلقى ايفرتون ضربة موجعة باصابة مدافعه الدولي الكولومبي ييري مينا ودخل سيموس كولمان مكانه (18). وأثمر ضغط مانشستر سيتي هدفا سجله فيل فودن عندما استغل كرة رأسية أبعدها المدافع مايكل كين اثر تمريرة عرضية للدولي الجزائري محرز فسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بقدم كولمان وخدعت بيكفورد (33). ونجح ايفرتون في ادراك التعادل عبر ريشارليسون (37). ونجح محرز في منح التقدم مجددا عندما تلقى كرة خارج المنطقة من سيلفا سددها رائعة بيسراه واسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بيكفورد (63). ووجه سيلفا الضربة القاضية لايفرتون بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من حافة المنطقة اسكنها على يمين الحارس بيكفورد (77).

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة، أهدر فولهام فرصة إنعاش آماله بالبقاء والاقتراب أربع من مراكز الامان عندما سقط في فخ التعادل امام مضيفه بيرنلي 1-1.

