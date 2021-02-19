فوز جديد لمرسيليا

دوليه

تابع مرسيليا صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه نيس 3-2 بينها ثنائية للدولي التونسي سيف الدين الخاوي أول من أمس في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

وأنهى مرسيليا الشوط الاول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الاسباني الفارو غونساليس (14) ولاعب وسطه الخاوي (42)، وقلص الجزائري أمين غويري الفارق مطلع الشوط الثاني (47)، قبل أن يعيده الخاوي الى سابق عهده بعد ست دقائق، ثم قلصه المغربي الاصل مالك السلوكي قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق.

وهو الفوز الثاني على التوالي لمرسيليا بعد الاول على مضيفه أوكسير من الدرجة الثانية 2-0 السبت في دور الـ64 لمسابقة الكأس عندما وضع حدا لسلسلة نتائجه السلبية في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات وحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر.

وصعد مرسيليا الذي حقق فوزه العاشر هذا الموسم، الى المركز السادس برصيد 37 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما بقي نيس في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما مني بخسارته الثانية تواليا والثانية عشرة هذا الموسم. ومر الفريق الجنوبي بفترة سيئة في الآونة الأخيرة وقامت جماهيره بمهاجمة ملعب تدريبات النادي في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وكان المشجعون يتظاهرون ضد النتائج السيئة الأخيرة للنادي وكذلك ضد إدارته من قبل الرئيس جاك هنري إيرو، ما أدّى إلى تأجيل المباراة ضد رين في المرحلة الثانية والعشرين.

