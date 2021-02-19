تعادل مخيب لأتلتيكو

دوليه

حرم ليفانتي ضيفه أتلتيكو مدريد، الساعي الى اللقب الحادي عشر في تاريخه والاول منذ موسم 2013-2014، من الابتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما ارغمه على التعادل 1-1 أول من أمس على ملعب «سيوتات دي فالنسيا» في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الاسباني.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عبر المقدوني إنيس برادهي (17)، وأدرك ماركوس يورنتي التعادل لأتلتيكو مدريد (37).

وهو التعادل الثاني لأتلتيكو مدريد في مبارياته الثلاث الاخيرة بعد الاول امام ضيفه سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين في الثامن من فبراير الحالي، فأهدر فرصة الابتعاد 8 نقاط في الصدارة واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط امام اقرب مطارديه جاره ريال مدريد حامل اللقب. ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة ضد أتلتيك بلباو سيخوضها في العاشر من مارس المقبل. ويلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي مجددا غدا على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين، وبعدها سيخوض مباريات قوية أمام ضيفه تشلسي الانكليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومضيفه فياريال في 28 الحالي، وجاره ريال مدريد في السابع من مارس المقبل. في المقابل، رفع ليفانتي رصيده الى 28 نقطة في المركز الحادي عشر. ونجح ليفانتي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قادها خورخي فروتوس من منتصف الملعب قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب الى المقدوني دينيس باردهي المنطلق من الخلف والمتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه ولعبها بيسراه على يمين العملاق السلوفيني يان اوبلاك (17).

وجرب خوسيه لويس موراليس حظه بتسديدة بين يدي اوبلاك (33)، رد عليها ساوول نيغويس بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس فرنانديس الى ركنية كانت مصدر هدف التعادل عندما وصلت الكرة الى يورنتي خارج المنطقة فسددها قوية بيمناه ارتطمت برأس المدافع روبير وخدعت الحارس معانقة شباكه (37).

