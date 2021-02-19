الزمالك هزم الإسماعيلي.. وابتعد بالصدارة

دوليه

قاد التونسي فرجاني ساسي فريقه الزمالك لفوز مثير على حساب الاسماعيلي بنتيجة 2-1 اول من امس على ستاد القاهرة في الجولة الـ 13 للدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة 50 عن طريق يوسف ابراهيم أوباما لكن الاسماعيلي تعادل في الدقيقة 63 عن طريق شكري نجيب وسجل ساسي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو الى 29 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد الاسماعيلي بقيادة مدربه البوسني ميودراغ يوفيتش عند 8 نقاط في المركز 17 وقبل الأخير.

وجاءت المباراة قوية وظهر الاسماعيلي بصورة جيدة للغاية رغم تراجع مستواه هذا الموسم وتعرضه للكثير من الهزائم التي وضعته في المركز قبل الأخير الذي يهبط بصاحبه للقسم الثاني.

أما الزمالك فتأثر كثيرا بالتشكيلة التي بدأ بها باتشيكو والتي شهدت الدفع بأحمد سيد زيزو في الجناح الأيسر رغم أنه جناح أيمن وذلك لافساح المجال أمام الدفع بشيكابالا وأجلس المدرب التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي على دكة الاحتياط.

وانحصر اللعب كثيرا في وسط الميدان مع الدفاع المتقدم من الاسماعيلي والتحضير الكثير من الزمالك لمحاولة الوصول لمرمى المنافس.

وكان حارس الزمالك محمد أبو جبل لغزا كبيرا في المباراة حيث ظهر فاقدا للتركيز تماما وكاد أن يتسبب في خسارة الفريق.

وأعيدت كرة لأبو جبل لكن عند استلامها لعبها بقوة للأمام لتصل الى لاعب الاسماعيلي الذي سدد في اتجاه المرمى الخالي لكن الكرة خرجت بمحاذاة القائم.

كما أن هدف الاسماعيلي الذي سجله شكري نجيب جاء بغرابة شديدة حيث انطلق اللاعب داخل منطقة الجزاء ومع ضغط المدافع محمود الونش عليه لعب كرة ضعيفة جدا في اتجاه المرمى لكن الجميع تفاجأوا بأن الكرة مرت بجوار أبو جبل الى داخل الشباك دون أن يتحرك الحارس من مكانه في واقعة غريبة جدا. وفي لقاءات ضمن الجولة الـ14 حصد أسوان فوزه الأول تحت قيادة مدربه علاء عبد العال على حساب مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-0 .

ورفع أسوان رصيده الى 14 نقطة في المركز 12 وله مباراة مؤجلة ضد البنك الأهلي وتجمد رصيد المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس عند 11 نقطة في المركز 14. واقتنص الاتحاد السكندري تعادلا مثيرا من مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1. ورفع الاتحاد السكندري رصيده بقيادة مديره الفني حسام حسن الى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وله 4 مؤجلات. فيما رفع سيراميكا رصيده بقيادة مدربه هيثم شعبان الى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث. وفاز غزل المحلة على مضيفه الانتاج الحربي بهدف نظيف. ورفع غزل المحلة رصيده بقيادة مديره الفني خالد عيد الى 17 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد الانتاج بقيادة مديره الفني حمادة صدقي عند 9 نقاط في المركز الـ16.

