..وأكد تمسكه بساسي

دوليه

قال عصام سالم المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك ان الفوز على الاسماعيلي في الدوري بهدفين لهدف رفع من معنويات اللاعبين قبل مباراة تونجيت السنغالي في دوري أبطال افريقيا يوم الثلاثاء المقبل.وأضاف أن التونسي فرجاني ساسي أثبت أنه خامة مختلفة بعد الهدف الرائع الذي سجله أمام الاسماعيلي. وزاد «ادارة الزمالك وجماهيره تتمسك بساسي ولن تفرط فيه الا أن الماديات مازالت العائق».وتابع «ساسي مولود في ميت عقبة (المنطقة التي بها مقر النادي) وتربطه علاقة رائعة مع النادي والجماهير لكننا ننتظر انفراجة في المفاوضات من الناحية المادية».وينتهي عقد ساسي مع الزمالك في الصيف المقبل ولم يتم حتى الآن تجديده بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك.

