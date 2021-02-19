«الهيئة» و«الأولمبية» ترفضان احتكار اللاعبين

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رفضت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في بيان مشترك احتكار اللاعبين بأي شكل من الاشكال في الرياضة الكويتية. وقالت الهيئة واللجنة الأولمبية في بيانهما: «نيابة عن الحركة لأولمبية الرياضية في الكويت ومبادرة من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة». ومن منطلق كون اللاعبين هم الركيزة الاساسية من أركان الحركة الرياضية الكويتية وهم من قاموا بالتضحية بوقتهم وبذل الجهد بالانخراط بالتدريب بتمثيل الكويت في المحافل الدولية. فقد أكدت كل من اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة بالالتزام واحترام المبادئ والمعايير الدولية الرياضية ومن أهمها محاربة الاحتكار بالرياضة، ورفض احتكار اللاعبين بأي شكل من الاشكال وذلك بانشاء منظومة تحمي حقوق اللاعبين ومن أهم مبادئها:

1- ضرورة تنظيم واصدار لائحة انتقال اللاعبين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين الدولية.

2- ضرورة دعم وانشاء رابطة للاعبين لحماية حقوقهم.

واتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المعنية لتنفيذ مبادئ الاتفاقية.

