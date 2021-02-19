الأزرق ثابت في التصنيف

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ظل الأزرق في مركزه 148 دون تغيير في التصنيف العالمي لشهر فبراير الصادر يوم أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن المنتخب الوطني لعب مباراتين وديتين أمام فلسطين خسرها بنتيجة 0 – 1 يوم 18 يناير الماضي، وأمام العراق وخسرها 1 – 2 يوم 27 الشهر نفسه، وانخفض رصيده من النقاط الى 1057، بعدما كانت في الشهر الماضي 1060 نقطة.

فيما حافظ منتخب اليابان على صدارة المنتخبات الآسيوية. ويحتل المنتخب الياباني المرتبة 27 عالميا برصيد 1502 نقطة، متقدما أمام ايران التي جاءت في المرتبة 29 على الصعيد العالمي. وتأتي بعد ذلك كوريا الجنوبية في المرتبة 38، وأستراليا بالمرتبة 41 وقطر بالمرتبة 58 والسعودية بالمرتبة 67. وتستعد المنتخبات الآسيوية في الأشهر المقبلة لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.ولم يشهد التصنيف العالمي الكثير من التغييرات في الشهر الماضي، وذلك بسبب عدم خوض الكثير من المباريات في هذه الفترة.

