القادسية يأسف لاستكمال النشاط قبل عودة سولومون وكارو

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عبر نادي القادسية عن أسفه من استكمال النشاط دون أن يتمكن مدرب اللياقة البدنية الاسباني إليخاندرو كارو ومحترفه النيجيري ثيلو فيلوس سولومون من دخول البلاد، مضيفاً أن ذلك يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة والعدالة والتنافس الشريف بين الاندية خاصة بعدما قرر اتحاد الكرة استئناف الدوري الممتاز اعتباراً من يوم الاثنين المقبل رغم مخاطبة النادي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لاستثناء كارو وسولومون من قرار منع دخول الوافدين الى البلاد.

جاء ذلك في كتاب وجهه القادسية لأمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم وذكر فيه النادي أن «الاتحادات قررت استئناف النشاط الرياضي دون الانتظار بأن تقوم الأندية بعمل المسحات للاعبين وجميع الأجهزة الفنية والادارية والطبية، فاما ان يتم تأجيل المباريات الى تاريخ لاحق على عمل المسحات أو يتم تقديم موعد عمل المسحات دون الانتظار الى يوم الثلاثاء من كل أسبوع».

وتابع: «لايوجد بروتوكول يحدد موقف الأندية من المشاركة في المباريات اذا زاد عدد اصابات اللاعبين بفيروس كورونا عن حد معين وكذلك موقف اللاعبين المخالطين للمصابين بالخضوع الى الحجر الصحي من عدمه حيث لم يتم معالجة هذا الأمر». وقال: «التأكيد على أحقية أعضاء مجلس ادارة الناديين طرفي كل مباراة من حضورها خاصة وان العدد قليل في حال تم حضورهم بالكامل حيث انه من غير المتصور أن يعجز أي ناد عن تنظيم دخول عدد لا يزيد عن 22 عضوا من اعضاء مجالس ادارات الأندية في كل مباراة الى المنصة الرئيسة لستاد سعته تزيد عن 20 الفاً من الجماهير خاصة في ظل اتباع الاجراءات الاحترازية المطلوبة حيث انهم جميعا من الشخصيات الرياضية المرموقة ومن غير المستساغ وكذلك من غير اللائق منعهم من حضور المباريات».

واشار الى ان قرار منع جميع وسائل الاعلام من حضور المباريات غير صائب ولا يأتي في مصلحة لعبة كرة القدم ويثير الشكوك كذلك حيث ان الصحافة هي الضمانة الحقيقية لكشف الحقائق عند تغطية أحداث المباريات وليس أدل على ذلك من أن أحد المصورين عند التقاطه صورة للاعب نادي القادسية رضا هاني كانت هي الدليل على نفي الاتهام الموجه اليه في احدى المباريات، مؤكداً انه من مصلحة جميع الاطراف المعنية باللعبة ان يكون هناك تغطية اعلامية شاملة من جميع وسائل الاعلام تضمن على الاقل الحد الادنى من الحيادية والنزاهة بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الاندية المتنافسة كافة خاصة وان جميع دوريات المنطقة تحظى بتغطية اعلامية مميزة.

وفي الختام أكد القادسية حرصه الشديد على استكمال النشاط الرياضي ولكن على أسس وقواعد سليمة تضمن حماية المنظومة الرياضية من خطر الاصابة بالعدوى وكذلك ضمان تطبيق البروتوكول الطبي.

