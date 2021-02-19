العربي قدم كشوف «المسحات»

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شدد فؤاد المزيدي أمين السر العام والناطق الرسمي باسم النادي العربي على التزام مجلس الادارة بتطبيق الاشتراطات الصحية كافة والتي نصت عليها التوصيات الصادرة من اللجنة الثلاثية، وذلك بالتشديد على عدم دخول الجماهير الرياضية، وان يقتصر دخول الستاد على الجهازين الاداري والفني واللاعبين فقط.

وأهاب بالاندية الرياضية الزائرة ان تتعاون في سبيل الحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي وحماية جميع الرياضيين. ونوه المزيدي بأن النادي العربي قدم الكشوفات الخاصة بالاجهزة الادارية والفنية واللاعبين وذلك لعمل المسحات اللازمة، في مركز اعداد القادة، مضيفا «يتم التنسيق وفق جدول زمني سيعلن عنه قريبا بتطعيم الاجهزة الادارية والفنية واللاعبين كافة في النادي، وذلك تنفيذا لما جاء في التوصيات الخاصة باستئناف النشاط الرياضي».

