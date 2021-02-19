«الكرة»: المستضيف خاسر 0-3 إذا حضر الجمهور

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أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ان عودة النشاط الرياضي مرهونة بتطبيق جميع القرارات والاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء واللجنة الثلاثية، «لذلك على جميع الاندية تطبيق جميع القرارات».

وقال اليوسف إنه بناء على توصية لجنة الطوارئ المشكلة لادارة أزمة «كورونا» واللجنة الثلاثية بتطبيق أشد العقوبات على من يخالف قرار منع دخول الجماهير وغير المصرح لهم سيكون لمراقب المباراة الحق في ايقاف المباراة لمدة (40) دقيقة بحال لاحظ وجود جمهور أو أي شخص لم يكن له الحق في التواجد وان لم يتم اخراجهم من قبل النادي المستضيف فسيعتبر النادي المستضيف خاسرا بنتيجة 0-3 مع غرامة مالية 5 آلاف دينار مع نقل أول مباراة له من ملعبه، وفي حال قام النادي باخلاء الجمهور أو الحضور قبل الوقت المحدد فسيتم استئناف المباراة مع ابقاء الغرامة المالية.

وأعرب اليوسف عن أمنيته بأن تلتزم جميع الأندية بالقرارات الأخيرة الصادرة من قبل الاتحاد والتي جاءت بناء على توجيهات وتوصيات من قبل مجلس الوزراء واللجنة الثلاثية وذلك فيما يخص الاشتراطات الصحية حتى نتمكن من مواصلة النشاط الرياضي دون توقف.

