«الانضباط» عاقبت صبيح

محلية

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اداري نادي الكويت أحمد صبيح بحرمانه من مرافقة فريقه لمدة 5 مباريات مع فرض غرامة مالية عليه وقدرها 800 دينار بسبب اعتدائه على مراسل القناة الثالثة الرياضية في تلفزيون الكويت الزميل فهد الشمري خلال مباراة الأبيض مع خيطان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، كما عاقبت لجنة الانضباط مدرب السالمية محمد المشعان بحرمانه من مرافقة فريقه لمدة مباراتين وتغريمه 400 دينار، فيما حرمت مدير فريق القادسية فيصل الشمري من مرافقة 4 مباريات وتغريمه 800 دينار بعد تلاسنهما في لقاء الفريقين الذي أقيم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري. واكتفت اللجنة بتوجيه انذار لكل من مدير عام الكرة بنادي النصر فيصل العدواني، ومساعد مدير عام الكرة بنادي الشباب علي كنكوني، ومدير عام الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي.

