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«السلة» يعمم الاشتراطات على الأندية

زيد خلف
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الجمعة 19 فبراير 2021

أرسل اتحاد كرة السلة كتاباً الى الاندية يتضمن الاشتراطات الصحية الجديدة التي يجب اتباعها قبل استئناف نشاط الاتحاد بعد غد باقامة مباريات المربع الذهبي لبطولة الدوري.
ووضع الاتحاد عدة نقاط يجب التقيد بها من الجميع هي منع اعضاء مجالس ادارة الاندية من الحضور الى المباريات، والغاء جميع بطاقات الدخول السابقة الى جانب منع حضور الجماهير بصورة تامة، كما حدد الاتحاد لكل ناد كشف بـ 14 لاعبا و7 من اعضاء الجهاز الاداري يتم ارساله الى الاتحاد قبل 24 ساعة من المباراة، الى جانب منع المصافحة بين اللاعبين والحكام والالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي للاعبين على مقاعد البدلاء، كما منع الاتحاد الاستحمام للاعبين بعد نهاية المباريات اذ يجب عليهم مغادرة الصالة فور انتهاء المنافسات.


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