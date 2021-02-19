دوري الوزارات يستأنف مطلع مارس

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قررت اللجنة الرياضية العليا لدوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية استئناف منافسات جميع الالعاب الرياضية للموسم 2020-2021 مطلع مارس المقبل مع اتخاذ الاجراءات الصحية الصارمة كافة، والتي اعلن عنها وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري عقب اجتماع لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بمجلس الوزراء بشأن اجراء فحص PCR لجميع المشاركين وتطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية قبل بدء النشاط وعدم حضور الجماهير داخل الملاعب والصالات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الذي عقد برئاسة د. مشعل الهدبة نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع. وقال الهدبة: «على جميع الهيئات المشاركة الالتزام التام بكافة الاشتراطات والاجراءات الصحية قبل استئناف منافسات دوري الوزرات الذي يشتمل على 12 لعبة جماعية وفردية، يشارك فيها لاعبو ولاعبات 20 جهة حكومية ويحتاج الى تضافر جهود الجميع في تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، بما يحقق البيئة الآمنة للرياضيين المشاركين في مكافحة انتشار وباء الكورونا». وأشار الى أن اللجنة وضعت آليه لاستئناف النشاط ستكون خطوتها الأولى التأكد من تطبيق كافة الشروط الصحية، ثم تحديد موعد استئناف البطولات من قبل اللجان الفنية للألعاب.

