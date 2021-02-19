وزير الدفاع: كلية القيادة والأركان موطن التأهيل والريادة

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بجولة تفقدية صباح امس شملت عدداً من الوحدات العسكرية، رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.

وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجولة تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لمنتسبي الجيش الكويتي على جهودهم المخلصة، وعلى عطائهم المتواصل والدؤوب لحفظ أمن وسلامة واستقرار بلدنا الحبيب.

واستهل الوزير جولته بزيارة كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر الكلية العميد الركن طلب خليفة الفليج، وعدد من قيادات الكلية، حيث استمع خلال الزيارة الى ايجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة البرامج الدراسية والمناهج الأكاديمية المعتمدة

والمراحل والاجراءات التي تتم من خلالها عملية الترشح والقبول للضباط الراغبين بالالتحاق بالكلية، بعد ذلك قام بجولة شملت عدداً من الأقسام العلمية، اطلع من خلالها على سير العملية التعليمية والتدريبية والادارية فيها.

وقد أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمة له خلال الزيارة، بالمستوى المتطور والمتقدم لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، والتي أضحت اليوم «موطنا للقيادة والقادة ومحلاً للتأهيل والريادة»، ووجهةً للضباط الذين يتطلعون الى تطوير قدراتهم العلمية، ومهاراتهم العملية، وتعزيز مستوى ثقافتهم وخبرتهم العسكرية، والذي يؤهلهم لتولي زمام القيادة مستقبلاً وتحمل مسؤولياتها.

وأضاف أن الكلية أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك، بأن مفهوم القيادة يأتي من خلال سرعة استجابة المؤسسات في ادارة مختلف الأزمات التي قد تواجهها، وهو ما شاهدناه خلال الظروف الصحية الطارئة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما قامت به الكلية من خلال تفعيلها لتقنية «التعليم عن بعد» واستمرار الدراسة فيها دون تعثر أو تأخير، وبمشاركة جميع الدارسين فيها من داخل وخارج البلاد.

وأكد على أن التحاق عدد كبير من الضباط من جيوش الدول الشقيقة والصديقة للدراسة في الكلية يعكس في حقيقته رقي المستوى الأكاديمي الذي تتمتع به، وما تملكه من امكانات فنية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة، جعلت منها أحد أفضل الوجهات الأكاديمية العسكرية التي يقصدها الضباط للدراسة والتأهيل في مجال القيادة، وهو أمر يبعث بالنفس الفخر والاعتزاز بهذا الصرح التعليمي الذي أصبح سفيراً لسمعة المؤسسة العسكرية الكويتية ومنتسبيها.

بعد ذلك، انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجولته التفقدية لزيارة هيئة التعليم العسكري حيث كان في استقباله رئيس الهيئة العميد الركن فهد محمد الطريجي وعدد من قيادات الهيئة، حيث استمع خلال الزيارة الى شرح مفصل عن طبيعة المهام والواجبات التي تقوم هيئة التعليم العسكري بتنفيذها ومتابعتها، وذلك من خلال خطتها التي تستهدف جميع الأنشطة التعليمية بالجيش الكويتي.

وقد أوضح الوزير في كلمة له خلال الزيارة بأن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الأمم وتحقيق نهضتها وتفوقها، وهو الذي يغرس المبادئ والقيم في نفوس أفرادها، وبه تكتسب المعارف، وتتسع المدارك، ويولد التميز، وتخلق المنافسة، ويصنع المستقبل، وتزهر في ربيعه الأوطان وتتقدم، وتمسك بزمام القيادة وتتمكن، فلا تاريخ يكتب لجهل، ولا مجدٍ يصنع لعلم قل، ولا رسوخ لحضاراتٍ دون أثر ظل.

وأضاف أن هيئة التعليم العسكري، تحمل رسالةً من أكبر الرسالات وأشرفها، وأهمها، و أعظمها، ألا وهي رسالة العلم، وذلك من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط، والتوجيه، والتنسيق، والاشراف، على تعليم وتأهيل واعداد، منتسبي الجيش الكويتي، داخل وخارج البلاد، كلٌ حسب اختصاصه ومجاله، سعياً منها للنهوض بمستوى أدائهم العلمي والعملي، وذلك وفق برامج ومناهج تعليمية وتدريبية مدروسة، تهدف في مجملها الى الارتقاء بكفاءة وفعالية العنصر البشري، عبر منظومة تعليم تكون قادرة على مواكبة التطور الحاصل في مختلف العلوم والتخصصات.

وأثنى الوزير على ما تقوم به هيئة التعليم العسكري من مهام والتي هي محل فخرٍ واعتزاز، ورعاية واهتمام، مؤكداً بأن الهيئة كانت ومازالت «منارةٌ للعلم والتأهيل»، ومنتسبوها هم «أهل الريادة والتميز»، الذين ننهض بجهودهم، ونتفوق بعطائهم، ونتقدم ونتطور باخلاصهم وتفانيهم، وسوف يستمر دعمهم، وتسخير جميع الامكانات لهم، وتذليل مختلف العقبات التي تقف في طريق عملهم لتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بمستوى الأداء، والتأهيل للأجيال المتعاقبةٍ من حماة الوطن القادرين على البذل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.

وبمناسبة قرب الذكرى الـ 60 للعيد الوطني والـ 30 ليوم التحرير، عبر وزير الدفاع في كلمته خلال جولة التفقدية على أن مثل هذه المناسبات الغالية على قلوبنا، تجدد فينا مشاعر الفخر والاعتزاز والاجلال، بالانجازات الكبيرة، وبالجهود الوفيرة، وبالعطاءات الكثيرة، التي وضع لبناتها الآباء المؤسسون في سبيل تحقيق نهضة وتقدم وازدهار هذا الوطن، كما نستذكر من خلالها التضحيات، والملاحم، والبطولات التي سطرها منتسبو الجيش في الدفاع عن وطنهم والذود عن ترابه الطاهر، مجددين بذلك العهد والولاء والوفاء لوطنهم الغالي ولقيادته الحكيمة ولشعبه الوفي.

وفي ختام جولته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منتسبي الوحدات التي قام بزيارتها الى السعي دائماً الى تحقيق التطور والارتقاء والتميز في أدائهم، للوصول به الى المستويات المنشودة، وحتى يكونوا دائماً على أتم الاستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات التي توكل اليهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير هذا الوطن المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

