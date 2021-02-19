«عمار يا كويت» أطلقت حملة تنظيف بر «السادس»

وطن النهار

تحت شعار «معا لكويت أجمل» انطلقت حملة نظافة بر الكويت للأسبوع الثاني بهمة وعطاء شباب الكويت الذين اثبتوا للجميع أنهم «وقت الشدايد تلقاهم» وهذا ليس بغريب على ابناء وبنات الكويت، ويأتي هذا العمل بدعم وتوجيهات من الرئيس الفخري لحملة عمار يا كويت الشيخة امل الحمود ومدير إدارة النظافة في محافظة الجهراء فهد القريفة بحضور مشعل الديحاني ودحام العنزي وحسين العنزي والدكتور محمد الديحاني من جامعة الكويت ورئيس مجلس إدارة حملة عمار يا كويت الإعلامي ناصر المهلهل وامين السر للحملة الدكتور عادل المشعل بمشاركة حملة «عمار يا كويت» والفرق التطوعية مع وجود آليات البلدية والعمالة والمعدات اللازمة بمشاركة الفرق التطوعية «كويتي قول وفعل- فريق استقلال 61- فريق وطني النهار- فريق سخاء للمبادرات- فريق كويت ألفا سكواد- فريق صباح الفخر- فريق انت الوطن- دار سلوى- فريق هنا الكويت». وهذه رسالة من الفرق التطوعية أرادوا ايصالها لعموم فئات المجتمع الكويتي «علينا نظافة بر ديرتنا الحبيبة الكويت» وأثبت شباب الكويت بانهم قادرون على تحمل المسؤولية الوطنية في شتى المجالات تاركين هواياتهم واعمالهم ومنازلهم لتنظيف العديد من المواقع حتى تكون الكويت جميلة معبرين عن سعادتهم للمشاركة بالأعمال الوطنية الهادفة.

وقالت الرئيس الفخري لحملة «عمار يا كويت» الشيخة أمل الحمود إن الحملة هدفها وطني وأعمالها وأنشطتها هادفة من ضمنها مساندة أخواننا في بلدية الكويت وتحديدا محافظة الجهراء بقيادة مدير ادارة النظافة فهد القريفة والمراكز التي تعمل معه كالقيروان والصليبية، مؤكدة ان ما نراه اليوم من تواجد الشباب ما هو إلا رسالة معبرة ارادت حملة «عمار يا كويت» ان نوصلها للجميع «الكويت أولا وأخيرا» ومن واجبنا ان نخدمها في شتى المجالات والشكر لجميع قطاعات بلدية الكويت على المجهود المبذول.

