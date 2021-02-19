العنزي: «المطور العقاري» الأنسب لـ «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

أشاد رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي حمود العنزي باجراءات البدء في إزالة موقع مزارع الدواجن في جنوب سعد العبدالله ضمن الجدول الزمني للإزالة الذي ينتهي في يونيو المقبل. واعتبر أن نظام المطور العقاري يمثل النموذج الامثل لبناء المدن الاسكانية لما يوفره من سيولة نقدية ويشرك القطاع الخاص في التعامل مع التحديات الاسكانية ويوفر حلولاً اسكانية متنوعة بشكل يوافق تبني سياسات اسكانية جديدة تضمن نجاح نموذج المطوّر العقاري واقرار برامج تأهيل المطورين العقاريين مؤكدا أن دول الخليج حققت تقدما في تبني مبادرات التطوير العقاري داعيا المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببذل الجهود لشرح مميزات نموذج المطور العقاري والتسويق له.