بلدية حولي رفعت 110 سيارات مخالفة

وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جولات ميدانية في عموم مناطق المحافظة خلال الاسبوعين الماضيين لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على اعاقة الطريق ويشوه المنظر العام للمحافظة. وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة بأن الهدف من الجولات المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى أن الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على اشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة. وأكد قيام الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية خلال الاسبوعين الماضيين أسفرت عن رفع 110 سيارات مهملة الى جانب الافراج عن 45 سيارة وتحرير 160 مخالفة اشغالات طرق لعدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة بلائحة النظافة العامة واشغالات الطرق. وأشار الى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.